Ozil, l’agente: “Non lascerà l’Arsenal in estate”

Sarà ancora all’Arsenal il futuro di Mesut Ozil. Il tedesco, protagonista fin qui di una stagione sottotono, è stato messo in discussione dal club inglese, tanto che si è vociferato di un suo addio in estate. Rumors che però sono stati allontanati dal suo agente Erkut Sogut, che ha così parlato a inews.

FUTURO – “Un suo addio? Al momento non ne parliamo neanche. Ha ancora un anno e mezzo di contratto con l’Arsenal e lo rispetterà sicuramente, non c’è alcuna possibilità che possa andare via. Può giocare ad alti livelli ancora per due o tre stagioni”.

OZIL E I RUMORS DI MERCATO: “NON VEDO IL FUTURO…”