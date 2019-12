Pochettino beffato: trattativa saltata per colpa di… Guardiola e Mourinho

Dalla semifinale di Champions League all’esonero. Il calcio sa rivelarsi crudele e Mauricio Pochettino ne sa qualcosa. L’allenatore argentino è rimasto appiedato dal Tottenham in seguito alla recente crisi di risultati, nonostante l’incredibile stagione 2018/19. Attualmente il tecnico era stato accostato fortemente al Manchester United, altra big in grande difficoltà. Tuttavia, a guastare la trattativa ci hanno pensato due ex rivali: José Mourinho e Pep Guardiola. Lo Special One e il catalano sono andati al tappeto contro il Manchester United, rispettivamente alla guida di Tottenham e City. Scivoloni che hanno al contempo salvato la panchina di Ole Gunnar Solskjaer e affondato le speranze di Pochettino. Una vera e propria beffa per l’allenatore argentino.