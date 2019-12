Pogba, messaggio ai giovani del Manchester United: “Siete nel più importante club della storia. Spero di essere un esempio”

“Sfruttate la vostra occasione, siete in uno dei migliori club al mondo. Forse il più importante della storia”, parola di Paul Pogba. Il francese del Manchester United ha parlato ai sito ufficiale del club inglese in merito all’Academy Red Devils e riguardo i tanti giovani che stanno avendo l’opportunità di trovare spazio in prima squadra. Dichiarazioni importanti da parte del campione del mondo con la Francia, nonostante i tanti rumors di mercato che lo riguardano.

MESSAGGIO – “Questo è uno dei più grandi club del mondo e forse il più grande club della storia e hanno la possibilità di essere in questo club. Quindi dico loro: ‘Cogliete la vostra occasione, giocate con le vostre qualità. Non abbiamo paura. Non avete nulla di cui aver paura’”, ha detto Pogba che poi ha parlato anche dei singoli: “Mason Greenwood, Brandon Williams, James Garner, Angel Gomes, Tahith Chong e Axel Tuanzebe, ma anche altri giocatori. Quando li ho visti la prima volta non mi sembravano dei giovani aggregati. Sembravano affermati e sicuri. Hanno tutto per restare in prima squadra”.

ESEMPIO – Parla pure in prima persona Pogba lanciando un altro chiaro segnale: “Penso e spero di poterli aiutare. Spero di poter dare loro il buon esempio in campo e fuori e, anche se non mi vedo vecchio, spero che un giorno i giovani giocatori vengano e prendano la il mio posto, quando smetterà di giocare. Ecco com’è, non suonerò per sempre. “Diamo il massimo in campo e spero che questi giovani giocatori diventino leggende qui al club. Devono divertirsi e apprezzare davvero le possibilità che hanno qui.”

POGBA RESTA SEMPRE AL CENTRO DEI RUMORS DI MERCATO ANCHE IN CASA JUVENTUS…