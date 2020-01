Solskjaer risponde a Van Persie: “Non ha diritto di criticarmi. Non mi conosce…”

Botta e risposta a distanza tra Robin Van Persie, ex attaccante anche del Manchester United e l’attuale tecnico Red Devils Ole Gunnar Solskjaer. Il bomber olandese aveva criticato il norvegese per il suo approccio ritenuto troppo ‘soft’ con i calciatori. Parole a cui l’attuale manager del club non ha atteso a replicare.

Come riporta il Telegraph, infatti, Solskjaer ha risposto in maniera forte: “Non conosco Robin, ma lui sicuramente non mi conosce. Non ha il diritto di criticare il mio stile di lavoro e certamente non cambierò per lui. Questo è sicuro. Ha preso la mia maglietta con il numero 20 (quando giocava ndr), e probabilmente è tutto ciò che otterrà da me. Non viviamo nel Medioevo. Non occorre essere aggressivi durante il lavoro”, ha detto il tecnico.