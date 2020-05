Son, cecchino anche col fucile: premiato come miglior soldato

Campione con la palla e anche col fucile. Son, calciatore del Tottenham, si è messo in evidenza anche sotto le vesti inedite da soldato. Nelle scorse ore erano trapelate le immagini che lo ritraevano con tutti gli armamenti del caso.

Il calciatore Spurs, infatti, era stato chiamato dal proprio Paese per il programma di addestramento militare della durata di tre settimane. Ora, arrivano anche i primi riscontri sul suo operato. Come riporta l’agenzia stampa Yonhap, infatti, Son è stato il migliore tra i 157 soldati totali che hanno effettuato l’addestramento. Per l’attaccante del Tottenham punteggio 100 nella valutazione mentale, ovvero il massimo. Ma anche un perfetto 10 su 10 al poligono. Per Son anche il premio Pilsung ovvero il trofeo per il migliore soldato.