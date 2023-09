Tottenham, ecco il 16enne Vuskovic. Ma giocherà in Premier nel 2025: ecco perché

Un acquisto di spessore per gli Spurs: il ragazzo si è messo in mostra nell'ultima Youth League, unisce altezza e un fisico possente. Sarà il perno del futuro del Tottenham. Ma non potrà esordire in Premier fino al 2025, e questo è il motivo per cui la società londinese lo ha tesserato ora ma attenderà due anni per ingaggiarlo ufficialmente. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, infatti, i club britannici non possono più ingaggiare giocatori dall’estero finché questi non abbiano compiuto i 18 anni di età. Vuskovic li compirà nel febbraio 2025.