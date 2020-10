Tottenham, Kane ci crede: “Premier League? Possiamo fare qualcosa di speciale…”

Un’altra vittoria per portarsi a -2 dall’Everton capolista. Il Tottenham di José Mourinho, ma soprattutto di Son e di Kane non si ferma più. 1-0 al Burnley e Premier League che si fa sempre più interessante tanto da credere anche nel titolo. Non lo dice apertamente il bomber britannico ma come riporta Goal, non si pone limiti per questa annata.

Kane: “Possiamo fare qualcosa di speciale”

Insieme a Son sono la coppia (e l’attacco) più prolifico del campionato e allora perché non pensare in grande: “Siamo una squadra forte. Giochiamo insieme da tempo e anche con i nuovi innesti siamo diventati più forti. Stiamo facendo esperienza e sappiamo che tipo di squadra siamo e quali giocatori ci sono in rosa”, ha detto Kane. “Parlare di Premier League ora è troppo presto ma sono convinto che possiamo fare qualcosa di speciale in questa stagione. Quando arrivi in un club come il Tottenham bisogna essere convinti di quello che si deve fare, ovvero combattere sempre per vincere. Possiamo ancora imparare e migliorare ma so che vincendo le partite possiamo acquisire sempre più fiducia”.