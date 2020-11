Tottenham, Reguilon: “Siviglia e Real resteranno sempre nel mio cuore. Mourinho è un vincente, ha tante qualità”

Il difensore del Tottenham ed ex Siviglia e Real Madrid, Sergio Reguilon, ha parlato del suo recente passato e della sua carriera che sembra ormai destinata ad un cammino importante: “Con il Siviglia ho vinto un grande titolo, lo porterò con me per sempre. E’ un club che porterà sempre nel cuore – svela l’ex terzino dei Blancos – . Il Real Madrid mi ha dato tutto e avrò sempre un affetto molto speciale per loro. Non sono rimasto a Madrid perché è stata una cosa che non dipende da me. La mia coscienza è apposto, non puoi essere frustrato da decisioni che non prendi. Non sono riuscito a parlare con Zidane”. Reguilon ha poi elogiato il suo attuale tecnico, Josè Mourinho: “E’ una grande persona ed è uno che sa vincere. Mi ha sempre sorpreso, ha tante qualità”.