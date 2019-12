Tottenham, si continua a lavorare per trovare i colpevoli dei cori razzisti a Rüdiger

Si continua a cercare i colpevoli dei cori razzisti all’indirizzo del difensore del Chelsea Rüdiger che ci sono stati nel corso del secondo tempo del match che ieri i Blues hanno vinto 2-0 contro il Tottenham. Gli Spurs da subito si sono detti imbarazzati per quanto accaduto e che avrebbero immediatamente fatto partire le indagini per trovare i colpevoli. Oggi, lunedì, il club ha comunicato che non ci sono stati sviluppi, ma che si continua a lavorare in tal senso: “Siamo in grado di rintracciare chi è stato grazie ai filmati delle telecamere e abbiamo trascorso molte ore nell’osservarli – scrive il Tottenham in una nota ufficiale -. Abbiamo anche assunto persone esperte nella lettura dei labiali e contattato il Chelsea per avere informazioni dagli altri giocatori”.

E ancora: “Abbiamo anche ottenuto dichiarazioni da altri che erano presenti in quei momenti e la polizia indagherà su queste prove insieme a noi – prosegue la nota -. Assicuriamo che esamineremo attentamente la questione: questo club da sempre lotta contro il razzismo, siamo determinati per condurre l’indagine nel modo più approfondito possibile. I responsabili avranno un divieto a vita di entrare allo stadio. Purtroppo in questo momento le indagini si sono rivelate inconcludenti, ci rifaremo sentire quando avremo accertato i fatti”.

