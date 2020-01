Tottenham, sorriso Lloris: torna ad allenarsi dopo il grave infortunio

Hugo Lloris è tornato ad allenarsi dopo l’intervento chirurgico al gomito. Il portiere aveva subito un grave infortunio lo scorso ottobre, mettendo a serio rischio anche la sua carriera. A distanza di mesi, secondo il Daily Mail, il numero uno del Tottenham e della Francia, sarebbe tornato a correre e a svolgere i primi esercizi allo scopo di tornare in campo con la prima squadra.

Lloris, durante la sfida contro il Brighton si era infortunato ai legamenti del gomito ma finalmente, adesso, può riprendere in maniera leggera gli allenamenti. Secondo il tabloid, nel giro di una decina di giorni, il portiere sarà arruolabile col resto della squadra, quantomeno per le sessioni sotto la guida di José Mourinho. Per rivederlo titolare in Premier League a difendere la porta degli Spurs, invece, occorrerà ancora qualche tempo.

LE PAROLE DI LLORIS DOPO L’INFORTUNIO