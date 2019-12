Tottenham, Vertonghen verso il rinnovo grazie a… video social per i tifosi

Jan Vertonghen dopo Toby Alderweireld. In casa Tottenham sembra essere possibile il doppio rinnovo di contratto per entrambi i difensori. Nella giornata di ieri è arrivato quello del classe 1989, ma in serata, anche l’altro perno del pacchetto arretrato ha dato modo ai tifosi di sperare nel prolungamento della sua carriera con gli Spurs.

Vertonghen, infatti, ha pubblicato un filmato in cui celebra la permanenza del compagno, nonché connazionale, e ha scatenato l’euforia dei sostenitori del Tottenham. Come scrive il Sun, molti di loro ha preso quel filmato come un segnale da parte del centrale per voler rinnovare con il club. “Sei il prossimo Jan”, hanno scritto i fan su Twitter. “Sembra felice, che possa essere il prossimo?, ha commentato una fan page Spurs. Insomma, Vertonghen ha lanciato un segnale, vedremo se la società lo accoglierà positivamente.