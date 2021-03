Tuchel fa la storia non solo del Chelsea: primo allenatore in Premier League a siglare un record…

Non poteva sperare in un avvio migliore da allenatore del Chelsea. Thomas Tuchel vince ancora e lo fa, questa volta, in uno scontro diretto per il quarto posto che varrebbe la qualificazione alla Champions League. 2-0 dei blues all’Everton di Ancelotti ed ennesimo risultato positivo da quando il manager tedesco si è seduto sulla panchina dei londinesi. Tre punti d’oro che consentono all’ex mister del Psg di siglare un record mai visto nel massimo campionato inglese.

Tuchel e il record in Premier League

Come sottolineato anche da Opta, il 2-0 del Chelsea contro l’Everton maturato nell’ultimo match di campionato, ha permesso a Thomas Tuchel di collezionare un record assoluto per il massimo torneo inglese. Infatti, con i tre punti conquistati allo Stamford Bridge, casa dei blues, e nessun gol subito, il tedesco è diventato il primo allenatore nella storia della Premier League ha ottenere nelle prime cinque partite disputate tra le mura amiche, la porta inviolata.

Allo stesso tempo Tuchel si sta avvicinando ad un altro record, forse ancora più importante, ovvero quello di imbattibilità. Solo Sarri – 12 partite – e Frank Clark – 11 gare -. hanno fino ad ora fatto meglio di lui. Il tedesco è fermo a 9 partite (6 vittorie e 3 pareggi), ma non sembra intenzionato a fermarsi qui…