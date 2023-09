United, i compagni di squadra chiedono a Sancho di scusarsi con Ten Hag

Jadon Sancho è fuori dalla rosa del Manchester United. E la questione dura ormai da quasi un mese: il fuoriclasse inglese ex Borussia Dortmund è un separato in casa, ha mancato le convocazioni dal match esterno con l'Arsenal e non si è più reintegrato. Ten Hag lo ha emarginato per "poco impegno durante gli allenamenti" al punto da far esplodere il caso per lo United.