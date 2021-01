United, pari senza gol contro l’Arsenal. Solskjaer: “Sembra una stagione di Nba”

Il Manchester United sembra aver smarrito la via della vittoria. Dopo la clamorosa sconfitta contro lo Sheffield United, i Red Devils non riescono a scuotersi e pareggiano anche contro l’Arsenal. La sfida termina sullo 0-0 e il City rischia di scappare via con 6 punti di vantaggio in classifica.

SODDISFATTO

Tuttavia il tecnico Ole Gunnar Solskjaer non si mostra deluso dalla prestazione dei suoi uomini. Queste le sue parole a Sky Sport: “Sono soddisfatto della prestazione, siamo usciti con un clean sheet e abbiamo avuto buone possibilità di vincere la partita. La sconfitta con lo Sheffield è stata deludente, ma se giochi contro l’Arsenal in trasferta e meriti di vincere vuol dire che sono stati fatti passi in avanti. Non abbiamo coinvolto Pogba nel gioco, dovevamo coinvolgerlo di più nel vivo dell’azione. Ora prendiamo il punto e pensiamo al Southampton. Visti gli impegni sembra una stagione NBA”