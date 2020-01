United, tifosi furiosi: fuori dallo stadio per errore. E la squadra crolla

Di male in peggio. E’ proprio il caso di dirlo pensando alla triste serata vissuta da 1.500 tifosi del Manchester United. I Red Devils si erano presentati all’Old Trafford per assistere all’andata della semifinale di Carabao Cup. A causa di un problema informatico che segnalava i loro biglietti come non validi per l’evento, i supporters sono stati costretti a rimanere all’esterno dallo stadio. Solamente dopo un’ora si è risolto il disguido. I tifosi sono riusciti a entrare all’inizio del secondo tempo. E, come se non bastasse, hanno pure dovuto assistere al trionfo del City di Pep Guardiola. Insomma, una serata da incubo.