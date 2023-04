Prima l’1-6, poi le scuse di Lloris: “Che vergogna, fallimento totale”

Le parole dell'estremo difensore sulla disfatta per 6-1 che, con gran probabilità, segna il destino Champions League per il Tottenham

Clamorosa debacle del Tottenham, che nella sfida odierna contro il Newcastle United esce sconfitto con un netto risultato di 6-1. Al termine della partita, Hugo Lloris si è presentato ai microfoni della BBC chiedendo scusa ai tifosi: "È stato un risultato davvero vergognoso. Dobbiamo chiedere scusa si nostri tifosi. Non siamo stati in grado di esprimersi come il Newcastle nel primo tempo, eravamo spesso in ritardo e abbiamo completamente fallito. La seconda frazione un'altra storia, ma non conta..."

"Non si tratta nemmeno di tattiche" ha continuato Hugo Lloris, il quale non si spiega il fallimento del Tottenham se non con una grandissima prestazione avversaria. "Non eravamo in grado di combattere, sempre in ritardo. Penso che il Newcastle abbia mostrato un grande gioco oggi, hanno agito in modo aggressivo e hanno attaccato con tutti i mezzi a loro disposizione".

Insomma, le sorti Champions League si complicano per il Tottenham rimasto scosso dall'addio di Antonio Conte. D'altro canto, una nuova stella è nata in Premier League è questa prende il nome di Newcastle United. Sarà l'anno della Champions per i magpies?