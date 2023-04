Problemi con i vicini per Richarlison a causa dei suoi… cani

Torna a far parlare di sé Richarlison, questa volta rendendosi protagonista di una bizzarra situazione con i propri vicini. L'attaccante del Tottenham abita in un immobile dal valore di 4 milioni di euro nella zona nord di Londra, ma la sua vita "senza freni" non sarebbe apprezzata dall'intero vicinato. Proprio quest'ultimi, infatti, avrebbero contattato la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals lamentandosi del continuo baccano provocato dai cani dell'attaccante del Tottenham.