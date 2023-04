Prove false alla Procura? Il Barcellona chiede spiegazioni ad Javier Tebas

Secondo quanto riportato da La Vanguardia, Javier Tebas avrebbe inviato false prove alla Procura per coinvolgere direttamente gli ex presidenti del club blaugrana. Questo il comunicato del Barcellona, alla ricerca di spiegazioni da parte del presidente: "Data la gravità delle informazioni in cui il presidente della Liga Javier Tebas è legato alla presentazione di prove false al pubblico ministero per incriminare il nostro club, l’FC Barcelona desidera esprimere la sua più profonda indignazione, rabbia e sgomento. Chiediamo urgentemente al presidente della Liga di presentarsi in pubblico per spiegarsi".