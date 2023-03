Psg, Al-Khelaifi furioso: Galtier e Campos rischiano. Può tornare Tuchel

Possibile rivoluzione in vista in casa parigina con il tecnico tedesco che potrebbe tornare...

All'indomani dell'ennesima disfatta europea in Champions League, il Paris Saint-Germain guarda al futuro. In particolare a quello che potrebbe accadere alla guida tecnica e alla dirigenza. Secondo quanto si apprende da Relevo, infatti, il numero uno del club sarebbe "furioso" e potrebbe pensare a dei cambiamenti. In particolare, Nasser Al-Khelaifi potrebbe prendere nuovamente delle decisioni forti sul fronte allenatore.