Psg, Al-Khelaifi si gode la vittoria della Ligue 1: “Momento storico”

Una stagione fatta di alti e bassi e dell'ennesima eliminazione anticipata dalla Champions. Eppure il Psgsi gode questo finale d'annata grazie al trionfo, quest'anno non scontato, della Ligue 1. Gode anche Nasser Al-Khelaifi che dopo la gara pareggiata contro lo Strasburgo, ha parlato ai media francesi: "Ovviamente è un momento storico per il Paris Saint-Germain. Questo undicesimo titolo francese premia tutto il lavoro svolto ormai da dodici anni. Raggiungere l'apice della storia della Ligue 1 e superare una leggenda come quella del Saint-Etienne è cosa di cui andiamo fieri".