Psg, Al-Khelaifi si tiene stretto Neymar e Mbappé: “Non hanno motivo per andarsene. Vogliamo la Champions”

Una sconfitta decisamente dolce, quella subita dal Paris Saint-Germain nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. L’1-0 del Parco dei Principi non è bastato ai tedeschi per ribaltare il3-2 subito in Germania e per questo sono stati Neymar e compagni ad accedere alle semifinali. Un traguardo accolto con grande gioia dall’ambiente parigino come dimostrano le parole del patron Nasser Al-Khelaifi rilasciate a Sky Sport.

Psg, Al-Khelaifi tra Champions e futuro

“Per noi è stata una notte fantastica”, ha esordito Al-Khelaifi. “Potevamo segnare tre o quattro gol, penso sia qualcosa di meraviglioso. Sono davvero fiero e orgoglioso dei miei giocatori”. Obiettivo vincere: “Ora vogliamo vincere la Champions League. Questo è il secondo anno di fila che arriviamo in semifinale ed è davvero un grande traguardo”.

Dal presente e il futuro prossimo nel torneo, a quello che sarà nella stagione che verrà con uno sguardo attento alle situazioni di mercato che coinvolgono Neymar e Mbappé: “Penso che l’anno prossimo Neymar sarà al Psg e che ci resterà per molto tempo, ancora a lungo. Lui e Mbappé non hanno motivo per andarsene“,​ ha aggiunto Al-Khelaifi.