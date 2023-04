Psg, Galtier: “Neymar è molto triste per l’infortunio”

La stagione di Neymar Jr si è conclusa anticipatamente causa infortunio. Distorsione alla caviglia destra con lesione dei legamenti per il talento brasiliano, il quale nel corso di Psg -Lille ha dovuto lasciare il terreno di gioco con l'ausilio di una barella. Ad aggiornare sulle condizioni del numero 10 parigino ci ha pensato Christophe Galtier in conferenza stampa.

"Lo abbiamo ritrovato durante la sosta, è venuto a Camp des Loges due volte per valutare lo stato della caviglia e seguire il percorso riabilitativo. Siamo in stretta collaborazione con il personale medico, ma quando ci sono infortuni così gravi, preferisco lasciar concentrare il giocatore sulla riabilitazione. Ney è ora molto triste, ci sono tante cose che vorrebbe ma non può fare" ha concluso il tecnico del Psg in riferimento alle condizioni di Neymar Jr.