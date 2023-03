Psg, Galtier: “Smettetela di sottovalutare titolo francese. Bayern festeggia e noi…”

“L'ho detto ai miei giocatori: il PSG è il campione in carica. Se vinciamo il campionato, questo titolo sarà l'undicesimo, cosa mai accaduta nella storia della Ligue 1. Questo è qualcosa di importante perchè vincere non è qualcosa di naturale. È complicato. Certo, abbiamo otto punti di vantaggio, ma dovremo lottare fino alla fine. Abbiamo una grossa perdita in rosa senza Neymar, ma vincere la Ligue 1 è un compito importante e non dobbiamo dimenticare che siamo campioni di Francia. Guardo cosa sta succedendo all'estero. Il Bayern, che ci ha eliminato per un episodio, non vince la Champions League tutti gli anni. Ma ogni volta che vincono il campionato tedesco, è una grande festa che condividono con i tifosi, tutte le persone coinvolte nel club. Dovremmo essere uguali. Dobbiamo smettere di sminuire l'importanza del titolo francese. Non è facile essere campioni di Francia ", sottolinea Galtier.