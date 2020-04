Psg, Herrera racconta: “In contatto diretto con tutti i compagni ma non con Tuchel. Neymar? Quella sfida contro il Dortmund…”

Ander Herrera racconta la quarantena ma rivela anche qualche retroscena inedito dell’ultimo periodo di calcio giocato. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha parlato ai microfoni di Canal + del periodo delicato che sta attraversando l’Europa a causa dell’emergenza coronavirus e ai rapporti con la squadra in queste settimane di lontananza.

IN CONTATTO – “Abbiamo un gruppo di WhatsApp con i giocatori e parliamo ogni giorno” ,ha detto Herrera che poi ha precisato: “Anzi, quasi ogni giorno. Devo dire che ovviamente sono più in contatto con gli spagnoli, o tutti i giocatori che parlano spagnolo perché è più facile per me. Parlo il francese ma non è perfetto. Ci diciamo come stiamo, come stanno le famiglie, cosa ne pensiamo della situazione e se torneremo a giocare”. Il centrocampista quindi rivela che si sente con i compagni ma non con l’allenatore: “Tuchel? Non parliamo direttamente con lui. Ci ha inviato un messaggio e noi abbiamo parlato molto con i preparatori atletici. Hanno dato molto lavoro a tutti”.

IN CHAMPIONS – Spazio poi ai ricordi più recenti e all’ultima gara di Champions League contro il Borussia Dortmund quando il Psg ha ribaltato l’esito del match d’andata e ha festeggiato generando molta polemica: “Il Borussia in Champions? Dopo la partita di andata abbiamo parlato. Ci siamo detti che non avremmo dovuto parlare ma lavorare sodo. Non mettere foto, non pubblicare su Instagram ma pensare solo alla partita. Neymar? Lui è stato fantastico. Ricordo che dopo la partita di Dortmund, loro hanno festeggiato la vittoria come se avessero vinto la Champions League. Abbiamo pensato che fosse molto importante vincere contro di noi. Questa situazione ha dato al gruppo molti stimoli in più. Ricordo che Neymar ha fatto molto per il gruppo durante il periodo fra la gara di andata e quella di ritorno. Era molto concentrato. Ha portato tutti con sé. Quando ho sentito alcuni giornalisti affermare che Neymar non stava pensando al Psg, beh avreberro dovuto vederlo in quel periodo perché è stato incredibile. Neymar ha dato molto al gruppo. Un giocatore di livello mondiale che pensa molto alla squadra”.

