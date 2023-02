Psg k.o. col Monaco, Donnarumma: “Non ci sono scuse. Testa alla Champions”

Dopo l' eliminazione dalla Coppa di Francia per mano del Marsiglia, il Psg cade ancora e lo fa, questa volta, in campionato. Ad avere la meglio sui parigini, ora il Monaco che in Ligue 1 ha vinto 3-1.

Un risultato netto, quello portato a casa dal club del Principato che potrebbe avere conseguenze anche sull'umore di tifosi e squadra anche in vista del prossimo delicato impegno in Champions League contro il Bayern Mnaco di martedì 14 febbraio.

A parlare della situazione in casa parigina è stato Gianluigi Donnarumma che a Prime Video ha commentato le due sconfitte di fila arrivate: "Non ci sono scuse per questa sconfitta, siamo delusi e dobbiamo scusarci con i tifosi", le parole dell'estremo difensore italiano. Volevamo fare meglio, ma dobbiamo pensare positivo: siamo ancora in testa alla classifica".