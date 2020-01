Psg, Leonardo conferma l’addio di Cavani: “Vuole andare via…”

Edinson Cavani ad un passo dall’addio dal Paris Saint-Germain. Manca l’accordo tra la società francese e l’Atletico Madrid, squadra che da settimane segue l’evolversi della situazione legata al Matador.

Il dirigente del club parigino Leonardo ha confermato che la situazione del bomber ex Napoli è in via di sviluppo col giocatore che ha espressamente chiesto di essere ceduto: “Abbiamo sempre detto le stesse cose su Cavani. Abbiamo sperato rimanesse, ma ora ci ha chiesto di partire. Stiamo studiando la situazione. Abbiamo avuto un’offerta dall’Atlético Madrid, ma non è congrua al valore del giocatore”. Stando a L’Equipe, i Colchoneros avrebbero proposto 10 milioni di euro per l’uruguaiano, cifra troppo bassa per le idee del club francese. Leonardo sul tema ha poi precisato: “Non abbiamo mai stabilito una somma. Tutti ne parlano, ma non abbiamo mai stabilito un valore, perché conta il desiderio di ciascuno. Dobbiamo essere chiari: il giocatore vuole andarsene. Sostituti? Abbiamo Draxler e tanti giocatori che possono fare da 9″.