Psg, Mbappé e Marquinhos non convincono. Manca un leader

La sconfitta in Champions League contro il Milan ha portato a galla le lacune di una squadra d'altissimo livello tecnico come quella del Psg . Un gruppo che può vantare dei migliori interpreti al mondo, ma che secondo la stampa francese manca di un profilo fondamentale. Di una figura che sappia caricarsi le responsabilità sulle spalle e prendere decisioni importanti in spogliatoio. Insomma, un leader.

LEADER: Un discorso a lungo dibattuto in passato e che quest'anno, nonostante la presenza di Luis Enrique in panchina, si torna a presentare. Dalla Francia non sono per nulla contenti della prestazione del Psg a Milano, la quale rischia di complicare il percorso in Champions League. I principali responsabili secondo i quotidiani transalpini sono i due calciatori che più dovrebbero rappresentare il club: Kylian Mbappé e Marquinhos. Entrambi capitani, ma non leader carismatici. Il difensore brasiliano per dirla tutta ha fatto pure una buona prestazione contro i rossoneri, ma secondo LeParisien ha peccato di personalità, come anche lamentato successivamente da alcuni compagni di squadra. Passando all'attaccante, pare che si infastidisca subito e si isoli in se stesso quando le cose cominciano a complicarsi.