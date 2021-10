Psg, oltre al danno anche la beffa: Pochettino disturbato da festa del Rennes

I parigini sconfitti in campionato e il tecnico non riesce a parlare nel corso della conferenza stampa

Grande colpo di scena in Ligue 1 dove il Paris Saint-Germain ha subito il primo k.o. stagionale in campionato. Una vittoria storica per il Rennes che ieri pomeriggio ha avuto la meglio con un bel 2-0 contro la squadra dei fenomeni Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria, tutti in campo nello stesso momento. Un k.o. che mister Mauricio Pochettinofarà fatica a dimenticare non solo per il risultato sul campo ma anche per quanto accaduto dopo.