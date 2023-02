Psg, Sergio Ramos: “Per vincere bisogna mettere da parte il proprio ego”

Lo spagnolo ha parlato di mister Galtier, ma anche della sua esperienza a Parigi e delle ambizioni della squadra. Sul tecnico, il difensore ha detto: "Posso dire che è davvero un grande leader, è arrivato con molta umiltà in squadra. È un allenatore che non mente mai, che ti dice tutto in faccia e questo è molto importante. Inoltre, è un ottimo allenatore. Ha vinto con altre squadre prima del Psg, quindi ha esperienza. Ci farà bene e ci farà progredire come squadra".