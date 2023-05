Psg, Sergio Rico cade da cavallo e finisce in ospedale: condizioni gravi

Prima i festeggiamenti per il trionfo, poi il terribile incidente. Sergio Rico, terzo portiere del Psg, sarebbe ora ricoverato in ospedale in condizioni gravi. È quanto riportato da alcuni media spagnoli come Sport, con l'estremo difensore che sarebbe andato a festeggiare la vittoria del campionato a El Rocío, località dove sarebbe accaduto l'inimmaginabile. Intento a passare una delle sue solite giornate in groppa alla sella di un cavallo, il 29enne sarebbe insolitamente scivolato e dunque riportato una serie di fratture. Su tutte però un trauma cranio encefalico, il più grave, che ha costretto i presenti a procedere per il ricovero immediato all'ospedale Virgen del Rocío.