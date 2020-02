Psg, Tuchel e la festa di Neymar: “Avessi lasciato a casa tutti quelli che hanno partecipato…”

Ha destato particolare curiosità l’assenza per infortunio di Neymar in occasione della gara contro il Nantes. Un infortunio, probabilmente ad hoc in occasione del suo compleanno, che lo ha tenuto fuori dai convocati per la sfida di Ligue 1.

Il tecnico Tuchel, dopo il successo ottenuto dal suo Paris Saint-Germain, come riporta Le Parisien, ha voluto dire la sua, anche a proposito della festa del brasiliano che ha visto protagonisti tanti compagni di squadra in un party in total white. “Se la festa avrebbe potuto influenzare le prestazioni in campo? Sì, ma cosa posso fare? Se avessi lasciato in panchina tutti i giocatori presenti alla festa, non avrei avuto una squadra”, ha commentato Tuchel sconsolato. “Era impossibile scegliere i giocatori in base alla loro assenza alla festa. Fortunatamente, prima di questa partita abbiamo avuto una gara non così intensa con il Montpellier”.