Psg, Tuchel esalta Icardi: “Mi ha impressionato. Super affidabile ed efficiente. Sul riscatto…”

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, in vista della gara di campionato contro il Monaco ha speso parole d’elogio importanti anche per Mauro Icardi. L’attaccante argentino è in prestito ai francesi dall’Inter e potrebbe essere riscattato al termine della stagione.

Nonostante il tecnico non si sia sbilanciato sull’argomento, pare proprio che il bomber possa avere un bel futuro a Parigi: “Onestamente mi ha davvero impressionato. È un calciatore super affidabile, capisce tatticamente il calcio di alto livello, sa cosa fare per essere equilibrato”, ha detto Tuchel su Icardi. “È super affidabile ed efficiente. Impressionante anche il modo che ha di guadagnarsi lo spazio per attaccare. Il riscatto dall’Inter? Non voglio parlare del fatto se possiamo acquistarlo o no”.

RUMORS DALLA FRANCIA SUL RINNOVO DI ICARDI COL PSG