Psg, Tuchel: “Neymar voleva andare via, ma ora che è rimasto sta dando tutto per il Psg”

Dopo il successo del Paris Saint-Germain con lo Strasburgo avevamo già riportato le dichiarazioni di Thomas Tuchel su Neymar, tornato in campo e decisivo proprio nel match di Ligue 1. A poche ore dalla sfida di Champions League al Real Madrid non poteva che tornare sull’argomento, viste le varie domande dei giornalisti a riguardo: “Posso capire che i tifosi siano arrabbiati, tuttavia fra me e lui non c’è mai stata alcuna discrepanza, un normale rapporto allenatore-giocatore. Per me è stato semplice metterlo in campo nonostante le varie critiche, perché si è sempre allenato con grande professionalità. Lui voleva andare via, lo sappiamo, ma ora è rimasto e si è concentrato subito sui nuovi obiettivi stagionali: ha tanta fame, vuole vincere sempre. Deve resistere ai fischi e ai cori, tutti dobbiamo passarci oltre e ripagare sul campo”.