Psg, tutti pazzi di Zaire-Emery. Anche Deschamps lo vuole in Nazionale

Il talento di Zaire-Emery ha impressionato tutti nelle recenti apparizioni col Psg . In particolare nelle sfide di Champions League, dove conta già un bottino di tre assist serviti ai compagni. Con un bagaglio di prestazioni di altissimo livello come quelle messe in mostra finora, il giovane talento ha aperto gli occhi a tutta Europa e anche in Francia, dove il C.t. della Nazionale Didier Deschamps è tentato alla convocazione.

CONVOCAZIONE: Una voce particolarmente insistente nelle ultime ore ha occupato tutte le prime pagine dei quotidiani transalpini. Perché il 17enne del Psg ha stupito anche il Commissario tecnico della Francia Didier Deschamps con le sue prodigiose prestazioni in Champions League e potrebbe essere convocato per i prossimi campionati Europei. In questo modo, diventerebbe il più giovane a vestire la maglia dei bleus dal 1945. Zaire-Emery potrebbe quindi prendere il posto di uno tra Boubacar Kamara (Aston Villa) o Youssouf Fofana (Monaco), due profili non fondamentali e ancora non al centro delle rotazioni dei francesi. Inoltre, se dovesse ricevere la convocazione in Nazionale maggiore, il giovane talento dovrebbe dire addio alle Olimpiadi di Parigi del 2024 che da tempo progettava con il C.t. della Francia Under 21 Thierry Henry.