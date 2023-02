Psg, Verratti predica calma: “+8 sul Marsiglia? Campionato ancora lungo”

A caldo, alla stampa francese, il centrocampista ha però chiarito che la sfida per il titolo di Ligue 1 non è ancora conclusa: "È una vittoria importante, contro un rivale storico. C'erano solo 5 punti di distacco e sapevamo che per vincere bisognava giocare una partita di alto livello. Abbiamo meritato questa vittoria, siamo molto contenti del risultato. C'era molta gioia nello spogliatoio, è un momento importante della stagione e questo ci dà fiducia. Campionato finito? No, mancano ancora tante partite".

Non manca un pensiero per il compagno Kimpembe, infortunatosi al tendine d'Achille: "Fa male, aveva lavorato molto, molto duramente per tornare. È un giocatore fondamentale per questa squadra e questa vittoria è anche per lui. Ce lo ha chiesto all'intervallo, siamo felici di avergli fatto un regalo", ha concluso Verratti.