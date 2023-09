Psg, Zaire-Emery fa impazzire Luis Enrique: “Sembra abbia 37 anni, non 17”

Nato nel 2006 eppure così pronto a livello fisico e tecnico. Warren Zaire-Emery non è più una sorpresa ormai nel centrocampo del Paris Saint - Germain . Già centrale nel progetto di Galtier lo scorso anno (26 presenze e 2 gol nell'ultima Ligue 1), si è imposto anche nelle gerarchie di Luis Enrique che non rinuncia mai a lui come mezzala destra nel giovanissimo centrocampo completato da Ugarte e Barcola. Ieri, nel Classique col Marsiglia, ha disputato 90 minuti di spessore e personalità.

E ha stregato pure il suo allenatore. Luis Enrique ha speso parole splendide alla fine della gara, stravinta 4-0 col Marsiglia: "Warren è un giocatore che sembra avere 37 anni, non 17. È una grande opportunità per me avere un giocatore di questa qualità. La scorsa stagione, con Galtier, ha giocato tantissimo. È ovvio che sia un piacere allenarlo. Per me è un giocatore molto completo, molto professionale ed è un esempio di come dovrebbe uscire un giocatore dal centro di allenamento: umile, gran lavoratore, professionale al massimo, molto intelligente in campo e che sa giocare sempre con i compagni di squadra".