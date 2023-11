PSV, Lozano può già ripartire: corte serrata dei Los Angeles Galaxy

L'attaccante esterno messicano, che lo scorso agosto, dopo quattro stagioni al Napoli coronate dalla vittoria dello scudetto, aveva deciso di tornare nel club che lo aveva lanciato in Europa, tra il 2017 e il 2019, e dal quale lo aveva prelevato lo stesso Napoli, è infatti entrato nel mirino dei Los Angeles Galaxy , che puntano a portarlo subito in MLS.

Lozano è uno dei protagonisti della marcia trionfale del PSV, con cinque reti, tra cui spicca la tripletta nel 5-2 all'Ajax, e due assist in campionato, e non sarebbe insensibile al richiamo del campionato statunitense, per un'opportunità che gli permetterebbe di riavvicinarsi a casa a tre anni dal Mondiale 2026 in programma proprio in Messico e negli Usa, oltre che in Canada, obiettivo primario dei prossimi anni di carriera del 'Chucky'.