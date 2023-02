PSV-Siviglia, Dmitrovic stende invasore: “Non posso dire cosa gli avrei fatto…”

A pochi minuti dalla fine della partita, un tifoso locale ha aggredito l'estremo difensore facendo invasione di campo, correndo verso di lui e colpendolo alle spalle. Quello che non si sarebbe mai aspettato è la reazione del diretto interessato.

Infatti, Dmitrovic non ci ha pensato due volte e quando si è trovato a tu per tu con l'aggressore lo ha steso e immobilizzato in attesa dell'arrivo degli stewards.