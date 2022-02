Puyol e la scommessa sul Barcellona: “Dissi che se avesse vinto la Liga…”

L'ex bandiera blaugrana ha raccontato un retroscena sui social

Redazione ITASportPress

Il Barcellona si è regalato una notte di calcio spettacolo al Maradona di Napoli contro la squadra di Luciano Spalletti. Una vittoria per 4-2 con tanto di passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Ma più in generale, le recenti prestazioni dei blaugrana sotto la guida di Xavi sembrano piano piano riportare il club a quel gioco che tanto fece impazzire in passato i tifosi di tutto il mondo.

Vedere per credere la reazione di una leggenda dei catalani come Carles Puyol che, evidentemente galvanizzato dal successo del Barcellona conro il Napoli, ha ammesso di aver fatto una scommessa sulla squadra del suo ex compagno.

SCOMMESSA - "Quando il Barcellona ha scelto Xavi ho detto che avremmo vinto la Liga scommettendo una cena", ha scritto Puyol su Twitter. "Non so se dovrò pagarla, ma questa squadra ci farà divertire...". Adesso la formazione catalana si candida ancor di più tra le favorite per la vittoria del torneo. In campionato, invece, la strada è ancora lunga con 15 punti di distacco dal Real Madrid capolista anche se con una gara in meno ancora da disputare in favore dei blaugrana. Staremo a vedere se Puyol pagherà o meno la sua cena...