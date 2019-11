Rafinha trionfa col Flamengo: entra nel club di chi ha vinto Copa Libertadores e Champions League

Il Flamengo vince la Copa Libertadores grazie ad una doppietta di Gabigol. River Plate affondato in rimonta per 2-1. Il trofeo finisce in Brasile e, ad esultare, è anche Rafinha. Il motivo? Il calciatore, col successo ottenuto dalla sua squadra, entra nel ristretto club di chi ha vinto il trofeo sudamericano e anche la Champions League.

Prima della serata di ieri erano solo in dieci ad esserci riusciti, dal triplice fischio, anche l’ex Bayern Monaco è entrato di diritto nella top 11 dei ‘bicampioni’.