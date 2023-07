Ramsey firma col Cardiff e prende la 10: anche il figlio entra nell’accademia

Aaron Ramsey è tornato a casa. Ufficiale la firma col Cardiff City e anche la scelta della maglia numero 10. L'ex Juventus arriva con tutta la famiglia, un dettaglio non da poco visto che anche suo figlio Sonny, di 7 anni, ha firmato una lettera di intenti per entrare nell'accademia del club.

"È incredibile essere finalmente tornato qui. Ho sempre pensato che un giorno sarei tornato, e ora è il momento perfetto per farlo", ha detto il calciatore come si legge sul sito ufficiale del club. "Tornare con la mia famiglia e vedere intorno volti familiari è semplicemente fantastico, quindi sono felice di essere tornato qui ora. Mi è mancato molto nell'ultimo anno questo posto, quindi era importante per me tornarci. Ovviamente sono un tifoso del Cardiff City, e osservandoli nel corso degli anni da quando sono andato via, abbiamo avuto alcuni punti bassi ma anche alcuni grandi punti top. Il mio obiettivo è cercare di aiutare i miei compagni di squadra e questo club a tornare in alto".