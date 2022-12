Ramsey sempre più giallo a Nizza, Favre: “Non è tornato da noi. Dopo Mondiale…”

Il calciatore non si è ancora riunito al proprio club dopo la fine del Mondiale col Galles.

Se 23 giorni di vacanza post Mondiale sembravano tanti, ecco che allora l'assenza extra di Aaron Ramsey sembrerà ancora più evidente in casa Nizza. Ebbene sì, perché il centrocampista ex Arsenal e Juventus, infatti, dopo aver concluso il proprio torneo iridato col Galles, non ha ancora fatto ritorno nel proprio club.

La conferma è arrivata in queste ore dal mister dei francesi Lucien Favre che intervenendo in conferenza stampa ha spiegato di come il giocatore, evidentemente, non abbia ancora smaltito la delusione del torneo iridato dispuato con la propria Nazionale.

"Se Ramsey è tornato dopo i Mondiali? No, non ancora. Il motivo? Penso che sia difficile per lui digerire il modo in cui è andata", le parole del tecnico del Nizza. Il Galles di Ramsey, infatti, è stato eliminato nella fase a gironi del torno in Qatar arrivando quarto nel gruppo B dietro a Inghilterra, Stati Uniti e Iran.

L'ultima partita giocata dai gallesi è stata quella contro la nazionale dei Tre Leoni del 29 novembre. Da quel momento, però, Ramsey è andato in vacanza e non ha più fatto sapere nulla al proprio club. "Se ho parlato con lui? No, potrei ma...vedremo". E sulla possibile data del rientro del giocatore, Favre ha sottolineato: "Aaron era deluso per i Mondiali, come ho detto. Si prende del tempo per riprendersi del tutto. Questo è tutto".