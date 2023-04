Rayo Vallecano-Atletico Madrid, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Rayo Vallecano e Atletico Madrid si incontreranno domenica sera, nella sfida valevole 28esima giornata de LaLiga

Redazione ITASportPress

Rayo Vallecano e Atletico Madrid scenderanno in campo alle ore 21:00 di domenica 9 aprile 2023, per il match valido 28esima giornata de LaLiga. I padroni di casa si giocano il tutto per tutto per un posto nelle competizioni europee, mentre i colchoneros puntano il successo per consolidarsi come terza forza del campionato.

Rayo Vallecano-Atletico Madrid, le ultime — Sarà una vera e propria battaglia al Vallecas, con le due formazioni che non hanno intenzione di darsi per vinte. I padroni di casa del Rayo Vallecano occupano la nona casella de LaLiga e puntano il successo per recuperare il gap di sette punti che li spedirebbe in Europa. Mister Iraola dovrebbe quindi affidarsi all'imprescindibile Dimitrievski in porta, difeso dal quartetto Garcia, Catena, Lejeune e Balliu. A centrocampo dovrebbero agire Comesana e Valentin da mediani, mentre Garcia, Trejo e Palazon più avanti verso la trequarti. Tutti a sostegno dell'unica punta Camello, autore di 5 reti in stagione.

D'altro canto l'Atletico Madrid punta a confermare la propria terza posizione, figurando un gradino più in basso di Barcellona e Real. Il Cholo Simeone non dovrebbe scomodarsi, riproponendo il 3-5-2 che lo contraddistingue. Immancabile Oblak in porta, così come il trio difensivo Savic-Gimenez-Hermoso. Nelle fasce dovrebbero agire Molina a sinistra e Carrasco a destra, con Llorente, Koke e Lemar a garantire densità nelle zone centrali del campo. In attacco dovrebbero invece figurare Griezmann e Morata, i quali hanno dimostrato una grande intesa in stagione.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida tra Rayo Vallecano e Atletico Madrid vale più di quanto sembri. Come ricordato in precedenza, il match valevole 28esima giornata da LaLiga andrà in scena alle ore 21:00 di domenica 9 aprile e sarà trasmesso in diretta tv dall'emittente televisivo DAZN. Lo stesso, inoltre, garantirà la possibilità dello streaming tramite smartphone o computer, in caso non si disponga della possibilità di godere del match sul proprio televisore.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi nel dettaglio:

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Dimitrievski, Garcia, Catena, Lejeune, Balliu, Comesana, Valentin, Garcia, Trejo, Palazon, Camello. Allenatore: Iraola

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Savic, Gimenez, Hermoso, Molina, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco, Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone