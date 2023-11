Razzismo contro Son, arriva il Daspo: la soddisfazione della Premier League

Durante il maggio scorso, alcuni tifosi del Crystal Palace erano stati segnalati per atteggiamenti a sfondo razzista durante la partita di Premier League contro il Tottenham e, in particolare, gli insulti erano rivolti all'attaccante coreano degli Spurs Heung-Min Son, una delle stelle della squadra. A distanza di sei mesi, i tifosi sono stati multati con un Daspo di tre anni, che ha suscitato la soddisfazione di tutti e, in modo particolare, della Premier Leauge. Con una nota sui propri canali ufficiali infatti, la Lega inglese ha spiegato: "La Premier Laccoglie con favore l'ordine di divieto di calcio di tre anni emesso oggi nei confronti di un individuo che ha abusato razzialmente di Son Heung-min a Selhurst Park a maggio. È fondamentale che coloro che sono ritenuti colpevoli di comportamenti discriminatori siano chiamati a risponderne; questa punizione invia un chiaro messaggio, verranno intraprese azioni e che ci saranno conseguenze. Il razzismo non ha posto nel calcio o in nessun altro luogo della società" - conclude il comunicato della Premier League sul caso che ha visto coinvolto Son, vittima di quanto accaduto diversi mesi fa.