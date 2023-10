Real Madrid, Ancelotti: “Bellingham può segnare anche 25 gol”

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, dopo la vittoria sul Barcellona nell'undicesimo turno della Liga, ha commentato la doppietta del centrocampista Jude Bellingham e la sua prestazione di inizio stagione. "Sono sorpreso che abbia segnato già 13 gol. Siamo tutti scioccati! Soprattutto il suo tiro da fuori area, perché di solito non tira. Si è comportato come un giocatore esperto. Il nostro obiettivo era vincere, non pareggiare. Dopo il primo gol di Jude avevo intuito che sarebbe cambiata completamente la dinamiche della partita. Bellingham può facilmente segnare 20-25 gol perché ha iniziato molto bene la stagione. Non lo consideriamo un cannoniere, ma in questo momento sta segnando tanto. Anche se ci aspettiamo molto anche dagli attaccanti", ha detto Ancelotti.