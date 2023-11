Real Madrid, Ancelotti ritrova un titolare

Si avvicina il rientro in campo di Eder Militao. Il difensore brasiliano, ormai un pilastro del reparto arretrato del RealMadrid, si era infortunato al legamento crociato proprio ad inizio stagione. Ora, a quasi tre mesi dall'operazione (17 agosto), si allena a casa da solo seguito da un equipe di medici e fisioterapisti del club. L'obiettivo è quello di recuperarlo al più presto ed averlo al massimo della condizione per la fase finale della stagione, quella che conta. La buona notizia per i blancos è che il recupero pare stia procedendo bene ed a ritmo sostenuto. Dunque, secondo quanto riportato dal media spagnolo Relevo, Eder Militao dovrebbe passare l'intero mese di dicembre con lavori individuali per poi rientrare in gruppo. Da lì in poi, a meno di sorprese, il difensore dovrebbe tornare tra i ranghi di Carlo Ancelotti.