Real Madrid, Ancelotti: “Vinicius e Rodrygo? Presto torneranno a segnare…”

GOL: L'allenatore ne ha parlato con estrema fermezza e sicurezza, confermando fiducia nei due attaccanti brasiliani. "Perché Rodrygo e Vinicius hanno difficoltà a segnare? Non è vero. Vi assicuro che presto torneranno a fare gol e continueranno a farlo per tutta la stagione. Azzardo che segneranno addirittura più di Bellingham e Joselu". Successivamente, Ancelotti si è allontanato dalla prospettiva individuale recandosi verso una più di squadra, quella che veramente interessa al tecnico italiano: "In ogni caso non abbiamo timori o dubbi su loro due. L'importante è che quando non ci sono loro ci siano Bellingham e Joselu, che stanno facendo veramente bene al momento". In campionato, i due brasiliani hanno finora collezionato l'amaro bottino di sole tre reti e due assist. C'è da ricordare però che Vinicius è rimasto ai box più di qualche settimana per infortunio.