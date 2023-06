Real Madrid annuncia Brahim Diaz che lascia la 10 a Leao

Ancora qualche giorno e finalmente il Real Madrid presenterà ufficialmente come proprio giocatore il trequartista Brahim Diaz . Dopo tre anni tra le fila del Milan, a confermare questo comeback è proprio il comunicato del team spagnolo. Il classe '99 prenderà il posto di Marco Asensio, facendo tesoro dell'esperienza acquisita sotto la guida del mister Stefano Pioli. La maglia numero 10 lasciata libera dallo spagnolo sarà indossata da Rafael Leao , che abbandona la maglia numero 17 che ha vestito da quando è sbarcato al Milan. Con il Milan, Diaz ha totalizzato 123 presenze (91 in campionato, 7 nelle coppe nazionali, 25 nelle Coppe Europee) e realizzato 18 reti (15 in campionato, 3 nelle competizioni europee), vincendo uno Scudetto.

COMUNICATO – “Il Real Madrid C.F. comunica che martedì 13 giugno alle 12:00 presso la Ciudad Real Madrid si svolgerà la cerimonia di presentazione di Brahim Díaz, che tornerà come giocatore del nostro club fino al 30 giugno 2027, dopo il suo prestito per tre stagioni al Milan. In questa fase è diventato un giocatore fondamentale nella storica squadra italiana. Con Brahim, il Milan è tornato campione in Serie A nel 2022 e ha raggiunto le semifinali di Champions League in questa stagione. Brahim Díaz è un giocatore del Real Madrid dal gennaio 2019 e ha già vinto 1 campionato e 1 Supercoppa spagnola con il nostro club, prima di essere ceduto in prestito al Milan a settembre 2020. Dopo la cerimonia di presentazione, Brahim Díaz apparirà davanti ai media”.