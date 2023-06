Real Madrid, Benzema: “Non mi è stato concesso di chiudere qui la carriera”

L'attaccante francese Karim Benzema ha tenuto un toccante discorso in una conferenza stampa partecipata dopo la sua partenza dal Real Madrid. Nella capitale dal 2009, il Pallone d'Oro ha segnato 354 gol e vinto 25 trofei di squadra. “È difficile parlare con una tale emozione che mi attanaglia, ma vorrei ringraziare il Real Madrid e i miei compagni di squadra. È stato un bel viaggio della mia vita. Sono fortunato ad aver realizzato il mio sogno d'infanzia. Non dimenticherò mai il Real Madrid, è impossibile, è il miglior club della storia. Ma penso che oggi sia il momento di partire e iniziare un'altra storia. Grazie anche ad Ancelotti, che mi ha dato fiducia fin dall'inizio. Ho imparato molto da lui. È un giorno un po' triste perché lascio il mio club. Ho firmato un contratto con il Real Madrid e volevo concludere la mia carriera qui, ma non è successo. Volevo restare ma a volte la vita ti dà un'altra possibilità. Grazie anche ai tifosi per avermi sempre dato questa forza.. Questa è una decisione molto difficile che ho preso con la mia famiglia. Ma non dimenticherò mai il Real Madrid" ha detto Benzema. Il prossimo club del 35enne Karim Benzema sarà il saudita Al-Ittihad.