Real Madrid, Casemiro ricorda: “Il gol contro la Juventus? Non ricordo cosa stessi facendo”

Domani il Real Madrid giocherà contro l’Inter una partita estremamente importante per quanto riguarda il proprio destino in questa Champions League. Nella conferenza stampa di presentazione, Casemiro ha però toccato un tema che in molti tifosi dell’Inter suscita qualche ricordo non indifferente: “Giuro che non avrei mai immaginato che un giorno avrei giocato una finale di Champions League, figuriamoci segnare” – svela il centrocampista brasiliano – . Casemiro poi ritorna a qui momenti: “Non avrei mai immaginato di segnare in finale di Champions e quando l’ho fatto contro la Juventus non avevo parole, ero emozionatissimo. Ho iniziato a correre, ho allungato le braccia e sono scivolato sulle ginocchia – ricorda il centrocampista del Real – . Sinceramente, non sapevo cosa stessi facendo. Quando i miei compagni di squadra sono venuti ad abbracciarmi, ho alzato gli occhi al cielo ringraziando Dio che stavo vivendo un vero e proprio sogno”.